पहले योगी को हटाएंगे, फिर मोदी को; ओवैसी ने मेरठ में कहा- सीएम चंद्रशेखर आजाद को बनाओ

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रदेश और देश से भाजपा को सिर्फ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ही हटा सकता है। यूपी से 2027 में योगी आदित्यनाथ को, फिर 2029 में दिल्ली से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाएगा। यूपी में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाकर कानून का राज कायम करेंगे।

एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रदेश और देश से भाजपा को सिर्फ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ही हटा सकता है। भाजपा को हटाने के लिए मोर्चे में सपा और कांग्रेस का स्वागत है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा कि वे हार मान चुके हैं। दलों का ही नहीं बल्कि दिलों का हुआ गठबंधन पहले यूपी से 2027 में योगी आदित्यनाथ को, फिर 2029 में दिल्ली से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएगा। यूपी में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाकर कानून का राज कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और गन्ना किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव देने के साथ 10 महीने में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

शनिवार को मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित जनसभा को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोर्चा ही यूपी में तीसरी बार भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकता है। पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक समाज को उनका बराबर का नेतृत्व दिलाने वाला एक मजबूत विकल्प सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के रूप में सामने है।

उन्होंने सियासी तंज कसते हुए कहा कि मूंछ और दाढ़ी वाले का गठबंधन हो गया है। इसका नुकसान क्लीन शेव और क्लीन हेड वालों को भी होगा। कहा कि हमारा न बोलने में कोई मुकाबला कर सकते हो, न मरने में। मोर्चे की सरकार बनने पर अच्छी शिक्षा, चिकित्सा के साथ ही किसानों की कर्ज माफी और दस दिनों के भीतर गन्ना भुगतान का वादा किया।