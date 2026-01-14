बसपा कल पहली बार हर मंडल में करेगी शक्ति प्रदर्शन, ऐसे मनेगा मायावती का 70वां जन्मदिन

संक्षेप: बसपा कल पहली बार हर मंडल में शक्ति प्रदर्शन करेगी। बसपा सुप्रीमो मायवती के 70वें जन्मदिन को गुरुवार को जन-कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी और सभी मंडलों में जनसभा करेगी।

कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पिछले वर्ष नौ अक्तूबर को लखनऊ में हुई जनसभा की सफलता से उत्साहित बसपा ने पहली बार हर मंडल में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। बसपा सुप्रीमो मायवती के 70वें जन्मदिन को गुरुवार को जन-कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी और सभी मंडलों में जनसभा करेगी।

मायावती के जन्मदिन पर इससे पहले हर जिले में आयोजन होते थे। मंडल के सभी जिलों को एकजुट करके समारोह का आकार बढ़ाकर बड़ी जनसभा के जरिए बड़ा संदेश देने की तैयारी है। बसपा इस बार सभी 18 मंडल मुख्यालयों में जनसभा करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा इन सभाओं में बड़ी जुटान कर विपक्षियों को ताकत का एहसास कराएगी। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर नौ अक्तूबर को हुए आयोजन से बसपा पहले ही विपक्षी सपा व कांग्रेस को चौंका चुकी है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि जन-कल्याणकारी दिवस पर बड़ी जनसभाओं का एक उद्देश्य बाबा साहब डा.भीमराव अंबेडकर व कांशीराम की तरह ‘बहनजी’ को अगली पीढ़ी के लिए दलित समाज की गौरव प्रतीक के रूप में स्थापित करना भी है। पार्टी मुख्यालय में गुरुवार सुबह मायावती प्रेसवार्ता के माध्यम से अपना संदेश देंगी, जिसका हर मंडल की जनसभा में सजीव प्रसारण किया जाएगा।