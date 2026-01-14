Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsfirst time tomorrow BSP will demonstrate its strength in every division; how Mayawati birthday will be celebrated
बसपा कल पहली बार हर मंडल में करेगी शक्ति प्रदर्शन, ऐसे मनेगा मायावती का 70वां जन्मदिन

संक्षेप:

Jan 14, 2026 07:26 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पिछले वर्ष नौ अक्तूबर को लखनऊ में हुई जनसभा की सफलता से उत्साहित बसपा ने पहली बार हर मंडल में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। बसपा सुप्रीमो मायवती के 70वें जन्मदिन को गुरुवार को जन-कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी और सभी मंडलों में जनसभा करेगी।

मायावती के जन्मदिन पर इससे पहले हर जिले में आयोजन होते थे। मंडल के सभी जिलों को एकजुट करके समारोह का आकार बढ़ाकर बड़ी जनसभा के जरिए बड़ा संदेश देने की तैयारी है। बसपा इस बार सभी 18 मंडल मुख्यालयों में जनसभा करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा इन सभाओं में बड़ी जुटान कर विपक्षियों को ताकत का एहसास कराएगी। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर नौ अक्तूबर को हुए आयोजन से बसपा पहले ही विपक्षी सपा व कांग्रेस को चौंका चुकी है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि जन-कल्याणकारी दिवस पर बड़ी जनसभाओं का एक उद्देश्य बाबा साहब डा.भीमराव अंबेडकर व कांशीराम की तरह ‘बहनजी’ को अगली पीढ़ी के लिए दलित समाज की गौरव प्रतीक के रूप में स्थापित करना भी है। पार्टी मुख्यालय में गुरुवार सुबह मायावती प्रेसवार्ता के माध्यम से अपना संदेश देंगी, जिसका हर मंडल की जनसभा में सजीव प्रसारण किया जाएगा।

बसपा मूवमेंट का सफरनामा के 21वें भाग का विमोचन भी

इसके बाद वरिष्ठ नेता जनसभा में खासकर युवा कार्यकर्ताओं को बसपा सरकार की उपलब्धियों बताएंगे। कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने का संदेश देने के साथ ही आने वाली चुनौतियों से भी सावधान किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में मायावती बसपा की ब्लू बुक मेरे संघर्षमय जीवन व बसपा मूवमेंट का सफरनामा के 21वें भाग का विमोचन भी करेंगी। बसपा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि गुरुवार शाम को वे घर पर केक काटकर मायावती का जन्मदिन मनाएं और आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
