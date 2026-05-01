पहले धमकी दी फिर सिरफिरे बेटे ने बाप को गोलियों से भूना; जमीन की रकम नहीं मिलने से नाराज था

ऐजाज अहमद खाना खाकर घर में बैठा था इसी दौरान उसका बड़ा बेटा रियाज आया और पिता से पैसे की मांग करने लगा। पैसे न देने पर बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से पिता पर चार गोलियां बरसा दीं। जिसके बाद ऐजाज की मौके पर ही मौत हो गई।

मेरठ के रसूलपुर धौलड़ी गांव में पिता द्वारा बेची गई जमीन के पैसे न दिये जाने से नाराज सिरफिरे बेटे ने पिता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। एक गोली सिर और दो गोलियां सीने में लगी हैं। वारदात के बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह फरार हो गया।रसूलपुर धौलड़ी निवासी 75वर्षीय ऐजाज अहमद के पांच पुत्र रियाज, मेराज, सिराज, तौकीर और सबसे छोटा मुमताज है। ऐजाज अहमद ने करीब चार माह पहले अपनी चार बीघा खेती की जमीन का 54 लाख रुपये में निवाड़ी निवासी हाफिज को इकरारनामा किया था। बताया जा रहा है कि जमीन की पेशगी करीब चार लाख रुपये उसने अपने बड़े बेटे रियाज अहमद को दे दी। रियाज अहमद ने इन पैसे से तीन माह पहले अपनी बेटी का निकाह किया था।

पैसे नहीं देने पर लाइसेंसी पिस्टल से बरसाईं गोलियां ऐजाज ने 13 अप्रैल को जमीन का बैनामा किया था। रियाज अपने पिता पर तभी से हिस्से में आने वाली रकम के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन पिता ने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया। गुरुवार रात करीब साढ़े नौ बजे ऐजाज अहमद खाना खाकर घर में बैठा था इसी दौरान उसका बड़ा बेटा रियाज आया और पिता से पैसे की मांग करने लगा। पैसे न देने पर बेटे ने लाइसेंसी पिस्टल से पिता पर ताबड़तोड़ चार गोलियां बरसा दीं, जिसमें एक गोली ऐजाज के माथे व दो गोलियां सीने में लगीं। एक गोली दीवार में जाकर धंस गई। गोली लगने पर ऐजाज की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर ऐजाज के अन्य बेटे व परिजन घटनास्थल की ओर दौड़े और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया।

हत्यारोपी की तलाश में जुटी पुलिस घटना की जानकारी पर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्र मय फोर्स के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी पर एसपी देहात अभिजीत कुमार, सीओ सरधना आशुतोष कुमार भी रसूलपुर धौलड़ी पहुंचे और मृतक के परिजनों से जानकारी कर हत्यारोपी को पकड़ने के निर्देश दिए।