पहले 8 लाख लोन हड़पा, फिर बुलडोजर की धमकी देकर 6 लाख और ऐंठे; कानपुर में कांड

कानपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी ने पीड़ित के दस्तावेजों से 8 लाख का फर्जी लोन लिया। फिर बुलडोजर और पुलिस की धमकी देकर 6 लाख रुपये वसूल लिए। बर्रा बाईपास पर रुपये मांगने पहुंचे आरोपी को परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जिसे जेल भेज दिया गया।

बैंक वाले तुम्हारे घर बुलडोजर चला देंगे। अगर तुमने लोन बंद नहीं किया तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी...। कुछ इस तरह की धमकी देकर शातिर ने पीड़ित से छह लाख रुपये ऐंठ लिए। इसी शातिर ने पीड़ित के दस्तावेजों पर आठ लाख रुपये का लोन भी ले लिया था।पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है। न्यू श्याम नगर, नौबस्ता निवासी सुनील कुमार साहू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2021 में वह सेंट्रल प्रेस में कर्मचारी थे। बेरोजगारी के दौरान उनकी मुलाकात राह चलते दीपक कुमार नामक युवक से हुई। बातचीत में दीपक ने उन्हें नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ले ली।

पीड़ित के दस्तावेजों से 8 लाख लोन लिया आरोप है कि दीपक ने इन दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए करीब आठ लाख रुपये का लोन ले लिया। कुछ समय बाद जब उसकी दोबारा सुनील से मुलाकात हुई तो उसने लोन की बात बताकर उसे चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह धमकी देने लगा कि यदि लोन की रकम नहीं चुकाई गई तो बैंक वाले घर पर बुलडोजर चला देंगे और पुलिस पकड़कर ले जाएगी।

पीड़ित के परिजनों ने आरोपी को पकड़ा इन धमकियों से घबराकर सुनील ने किस्तों में आरोपी को पैसे देने शुरू कर दिए। अब तक वह करीब छह लाख रुपये दे चुके थे। इसके बावजूद आरोपी लगातार पैसों की मांग करता रहा। रविवार को भी दीपक ने 2500 रुपये देने के लिए बर्रा बाईपास पर बुलाया। इस बार सुनील ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। तय स्थान पर पहुंचते ही परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

आरोपी को पुलिस ने गिफ्तार किया थाना प्रभारी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी तो नहीं की है।