पहले साढ़े 4 करोड़ की चांदी हड़पी, अब हत्या की धमकी; आगरा के कारोबारी ने दर्ज कराया केस

आगरा के नमक मंडी व्यापारी ने लखनऊ के कारोबारी पर 176 किलो चांदी के जेवरात (करीब 4.5 करोड़) का भुगतान न करने और तगादा करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चांदी की कीमतों में आई तेजी के बीच आगरा की नमक मंडी से जुड़े एक कारोबारी ने लखनऊ के व्यापारी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि 176 किलोग्राम चांदी के जेवरात उधार लेकर अब तक भुगतान नहीं किया गया और तगादा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। नॉर्थ विजय नगर स्थित राघव रेजीडेंसी निवासी कुशल गुप्ता ने यह मुकदमा दर्ज कराया है।

उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नमक की मंडी में उनकी ‘केटी चैन्स’ नाम से फर्म है, जहां चांदी के जेवरात तैयार किए जाते हैं। उनका कहना है कि लखनऊ के चौक बाजार क्षेत्र में ‘कौशल ऑर्नामेंट्स’ नाम से कारोबार करने वाले कुशल कुमार गुप्ता से उनके पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं और दोनों के बीच पहले भी लेन-देन होता रहा है।

176 किलों चांदी के जेवरात बनवाए शिकायत के अनुसार सितंबर 2025 में लखनऊ के व्यापारी ने उनसे 176 किलोग्राम चांदी के जेवरात बनवाए थे। पीड़ित का दावा है कि तैयार माल बिल सहित आरोपित के पास भेज दिया गया था। उस समय भुगतान नहीं किया गया और बाद में रकम देने का आश्वासन दिया गया। पुराने संबंधों और आपसी भरोसे के चलते उन्होंने तत्काल भुगतान पर जोर नहीं दिया। गुप्ता का आरोप है कि समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।

बकाया मांगने पर हत्या की धमकी जब उन्होंने कई बार बकाया राशि की मांग की तो आरोपित ने पहले टालमटोल की और बाद में कथित रूप से धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने बकाया राशि से इनकार कर दिया और दोबारा फोन करने पर जान से मरवा देने की धमकी दी। इससे कारोबारी और उनके परिवार में भय का माहौल है।

पीड़ित ने दर्ज कराया केस पीड़ित के अनुसार वर्तमान बाजार भाव के हिसाब से 176 किलोग्राम चांदी के जेवरात की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये के आसपास है। हाल के महीनों में चांदी की कीमतों में आई तेजी के कारण यह राशि और भी अधिक हो सकती है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम फंसे होने से उनके कारोबार पर गंभीर असर पड़ा है। मामले में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।