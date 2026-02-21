Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पहले साढ़े 4 करोड़ की चांदी हड़पी, अब हत्या की धमकी; आगरा के कारोबारी ने दर्ज कराया केस

Feb 21, 2026 03:16 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

आगरा के नमक मंडी व्यापारी ने लखनऊ के कारोबारी पर 176 किलो चांदी के जेवरात (करीब 4.5 करोड़) का भुगतान न करने और तगादा करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले साढ़े 4 करोड़ की चांदी हड़पी, अब हत्या की धमकी; आगरा के कारोबारी ने दर्ज कराया केस

चांदी की कीमतों में आई तेजी के बीच आगरा की नमक मंडी से जुड़े एक कारोबारी ने लखनऊ के व्यापारी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि 176 किलोग्राम चांदी के जेवरात उधार लेकर अब तक भुगतान नहीं किया गया और तगादा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। नॉर्थ विजय नगर स्थित राघव रेजीडेंसी निवासी कुशल गुप्ता ने यह मुकदमा दर्ज कराया है।

उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नमक की मंडी में उनकी ‘केटी चैन्स’ नाम से फर्म है, जहां चांदी के जेवरात तैयार किए जाते हैं। उनका कहना है कि लखनऊ के चौक बाजार क्षेत्र में ‘कौशल ऑर्नामेंट्स’ नाम से कारोबार करने वाले कुशल कुमार गुप्ता से उनके पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं और दोनों के बीच पहले भी लेन-देन होता रहा है।

176 किलों चांदी के जेवरात बनवाए

शिकायत के अनुसार सितंबर 2025 में लखनऊ के व्यापारी ने उनसे 176 किलोग्राम चांदी के जेवरात बनवाए थे। पीड़ित का दावा है कि तैयार माल बिल सहित आरोपित के पास भेज दिया गया था। उस समय भुगतान नहीं किया गया और बाद में रकम देने का आश्वासन दिया गया। पुराने संबंधों और आपसी भरोसे के चलते उन्होंने तत्काल भुगतान पर जोर नहीं दिया। गुप्ता का आरोप है कि समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।

ये भी पढ़ें:मेरठ के ज्वेलर्स से एक करोड़ की ठगी; व्हाट्सएप कॉल पर खेला, 'कृष्णा' बना पहेली
ये भी पढ़ें:150 से ज्यादा बैंक खाते, विदेश तक फैला नेटवर्क; 80 करोड़ की साइबर ठगी वाला गैंग

बकाया मांगने पर हत्या की धमकी

जब उन्होंने कई बार बकाया राशि की मांग की तो आरोपित ने पहले टालमटोल की और बाद में कथित रूप से धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने बकाया राशि से इनकार कर दिया और दोबारा फोन करने पर जान से मरवा देने की धमकी दी। इससे कारोबारी और उनके परिवार में भय का माहौल है।

पीड़ित ने दर्ज कराया केस

पीड़ित के अनुसार वर्तमान बाजार भाव के हिसाब से 176 किलोग्राम चांदी के जेवरात की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपये के आसपास है। हाल के महीनों में चांदी की कीमतों में आई तेजी के कारण यह राशि और भी अधिक हो सकती है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम फंसे होने से उनके कारोबार पर गंभीर असर पड़ा है। मामले में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:कप सिरप कांड: नशेड़ियों को 55 की शीशी 160 रुपए में बेची; 25 हजार का इनामी अरेस्ट

जांच के दौरान माल भेजने और प्राप्त करने से जुड़े दस्तावेज, बिल, रिसीविंग और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यदि पर्याप्त साक्ष्य मिले तो आरोपित के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल मामले की विवेचना जारी है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Agra News Agra Crime Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |