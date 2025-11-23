पहले गैंगरेप कहा-फिर रेप, पीड़िता और पति के बयानों में विरोधाभास; 13 साल बाद आरोपी बरी
पीड़िता का आरोप था कि कार में मुख्य आरोपी के अलावा दो और लोग मौजूद थे। तीनों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। संजय उसे एक कमरे पर ले गया जहां बंधक बनाकर एक महीने तक रेप करता रहा। इस दौरान उसे नशीला इंजेक्शन भी लगाया गया। संजय के मां-बाप ने भी उसका साथ दिया।
यूपी के कानपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष सिद्धार्थ ने 13 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। पीड़िता और उसके पति के बयानों में अंतर का लाभ आरोपी को मिला। पीड़ित ने अपने बयानों में पहले गैंगरेप की बात कही थी, बाद में रेप की बात कही थी।
गोविंद नगर निवासिनी महिला ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार एक मार्च 2012 की दोपहर घर के ठीक सामने रहने वाला संजय बाल्मीकि घर आया और नशीला प्रसाद खिला दिया। भांजे की शादी के लिए अलमारी में रखे रुपये व जेवर निकाल लिए। अर्द्धबेहोशी की हालत में ही साथ ले गया। पहले ऑटो और फिर एक कार में बैठाया। कार में दो और लोग मौजूद थे। तीनों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। संजय उसे एक कमरे पर ले गया जहां बंधक बनाकर एक माह तक दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसे नशीला इंजेक्शन भी लगाया गया। संजय के मां-बाप ने भी उसका साथ दिया। 2 अप्रैल को संजय और उसके मां-बाप उसे कचहरी लाए और वकील के बस्ते पर छोड़कर भाग गए। पीड़िता ने किसी तरह फोन कर अपने पति को बुलाया तब वह घर वापस लौटी। विवेचक ने संजय के खिलाफ ही चार्जशीट लगाई थी। अभियोजन ने पीड़िता व उसके पति समेत छह गवाह कोर्ट में पेश किए। अधिवक्ता जया शर्मा ने बताया कि पीड़िता और उसके पति के बयान में कई विरोधाभास थे।
बयानों में यह था विरोधाभास
अधिवक्ता जया ने बताया कि महिला ने पुलिस को बताया कि कार में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। कोर्ट में बयान दिए कि संजय ने ही दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा कि एक माह तक बंधक बनाकर नशे का इंजेक्शन दिया। लेकिन मेडिकल में ऐसी कोई बात नहीं निकली। वापस घर आने के बाद कहीं इलाज भी नहीं कराया जबकि एक माह तक इंजेक्शन लगने पर व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाता है। महिला ने कहा घटना के समय पति मजदूरी करने गया था जबकि बच्चे स्कूल गए थे। पति ने बताया कि बच्चे घरों में काम करते हैं। महिला ने कहा कचहरी में छोड़ गए थे।