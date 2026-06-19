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‘पहले ब्राह्मण विरोध, फिर ब्राह्मण सम्मेलन', अखिलेश यादव पर बरसे योगी के मंत्री मनोज पांडेय

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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सपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर अखिलेश यादव पर योगी के मंत्री मनोज पांडेय बरसे। उन्होंने कहा कि पहले ब्राह्मण विरोध, फिर ब्राह्मण सम्मेलन। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर जमकर हमला बोला है।

‘पहले ब्राह्मण विरोध, फिर ब्राह्मण सम्मेलन', अखिलेश यादव पर बरसे योगी के मंत्री मनोज पांडेय

यूपी में सपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने सपा मुखिया अखिलेश यादव जमकर बरसे। मनोज पांडेय ने ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ब्राह्मण विरोध, फिर ब्राह्मण सम्मेलन। सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज के प्रति रवैया विरोधाभासी रहा है।

मनोज पांडेय ने कहा कि एक तरफ ब्राह्मण समाज के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राजनीति के तहत उन्हें साधने की कोशिश की जाती है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर समाजवादी पार्टी की नीति क्या है, ब्राह्मणों का सम्मान या उनका अपमान?

पुरानी घटनाओं का भी किया जिक्र

कैबिनेट मंत्री ने पोस्ट में उस पुराने विवाद का भी जिक्र किया जिसमें अखिलेश यादव ने एक पत्रकार से उसका सरनेम पूछा था। मनोज पांडेय ने आरोप लगाया कि पत्रकार द्वारा अपना सरनेम ‘मिश्रा’ बताए जाने के बाद अखिलेश ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रम कई सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। मनोज पांडेय ने कहा कि उस बयान पर न तो अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई और न ही पार्टी ने कोई खंडन या माफी जारी की। उनके मुताबिक इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पार्टी उस बयान से सहमत थी।

ब्राह्मण सम्मेलन पर साधा निशाना

मनोज पांडेय ने हाल ही में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण समाज के नाम पर सम्मेलन आयोजित किया गया तो उसमें अखिलेश यादव स्वयं मौजूद नहीं रहे। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज के सम्मान से जोड़ते हुए पूछा कि क्या ब्राह्मण केवल चुनाव के समय ही याद आते हैं। अपने पोस्ट में मंत्री ने कहा कि आज ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज सभी राजनीतिक दलों से जवाब चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज को जोड़ने के बजाय जातीय आधार पर बांटने की राजनीति की जा रही है।

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मनोज पांडेय ने दावा किया कि जनता अब दिखावे और वास्तविकता के बीच का अंतर समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को केवल वोट बैंक समझने की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। उनके अनुसार सनातन समाज सम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक समरसता के मुद्दे पर एकजुट हो रहा है। दरअसल, सपा ने हाल ही में लखनऊ में एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें प्रदेश भर से कई ब्राह्मण समाज के नेता पहुंचे थे लेकिन इस कार्यक्रम में खुद अखिलेश यादव ही नहीं पहुंचे। जिसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने सवाल उठाए और इसे ब्राह्मणों का अपमान बताया।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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