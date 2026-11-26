पहले 5 प्रत्याशी, घोषणापत्र भी पहले; यूपी चुनाव की रेस में तेज दौड़ रही है अखिलेश की सपा
यूपी विधानसभा चुनाव की रेस में समाजवादी पार्टी सबसे तेज दौड़ रही है। अखिलेश की सपा कुछ मामलों में भाजपा, कांग्रेस और बसपा से काफी आगे निकलते हुए उम्मीदवारों के बाद अब मेनिफेस्टो भी जारी कर दिया है।
UP Assembly Election: यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय शेष रह गया है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। बसपा, आसपा ने रैलियां शुरू कर दी हैं। जबकि कांग्रेस अभी सपा के साथ सीट शेयरिंग के फेर में ही फंसी है। भाजपा को लेकर कहा जाता है कि वह हमेशा ही तरह आखिरी में अपने पत्तों को खोलकर सबको चौंकाती है। लेकिन अगर यूपी चुनाव में रेस की बात करें तो सपा सबसे तेज दौड़ रही है। सपा ने न केवल अपने उम्मीदवारों की घोषणा की शुरुआत कर दी है बल्कि सबसे पहले अपना मेनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि दूसरे दल कब तक अपने उम्मीदवार और घोषणा पत्र का ऐलान करते हैं।
सपा ने घोषित किए पांच उम्मीदवार
कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या और चिल्लूपार से दो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी घोषित पांच उम्मीदवारों में चार मौजूदा समय विधायक हैं। बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन और अमरोहा से महबूब अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये चारों मौजूदा समय विधायक हैं। ललितपुर में नया चेहरा ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है। पिछली बार ललितपुर से रमेश प्रसाद को टिकट दिया गया था। वे तीसरे नंबर पर थे। उन्हें 68597 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा थी और भाजपा ने जीत दर्ज की थी।
विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की पूरी तैयारी
कांग्रेस से बातचीत के बीच अचानक सपा द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने को कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का संकेत भी माना जा रहा है। सपा ने इसके सहारे यह संकेत देने की कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी पूरी तैयारी है, फिर भी वह गठबंधन धर्म निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच से दो टिकट का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसमें अयोध्या से पवन पांडेय और चिल्लूपार से विनय शंकर तिवारी को टिकट देने की घोषणा हो चुकी है। सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच उम्मीदवारों की घोषणा से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब क्षेत्र में उतर कर तैयारियों का समय है। इसलिए जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए।
गठबंधन के पहले 2024 में भी सपा ने घोषित की थीं सीटें
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब सपा-कांग्रेस के बीच बातचीत उलझती दिखी थी तब भी सपा ने सीटें घोषित करनी शुरू कर दी थीं। 2024 में सपा ने 30 जनवरी को 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जबकि सपा-कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप के बाद 22 फरवरी को गठबंधन का ऐलान हुआ था और कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थीं।
सपा ने जारी किया घोषणापत्र
सपा ने संविधान दिवस के अवसर पर अपना घोषणापत्र जारी किया। अखिलेश ने इसे 'जन-मन का मैनीफेस्टो 2027' के तहत 'पीडीए का प्रणपत्र' नाम दिया है। सपा के इस मेनिफेस्टो में 33 वादे किए गए हैं। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और किसानों की खुशहाली पर जोर दिया गया है। पार्टी ने अगले पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और दो से तीन करोड़ युवाओं को अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प जताया है। साथ ही सभी सरकारी रिक्त पद समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भरने, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर बनाने तथा प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था विकसित करने का वादा किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।