यूपी विधानसभा चुनाव की रेस में समाजवादी पार्टी सबसे तेज दौड़ रही है। अखिलेश की सपा कुछ मामलों में भाजपा, कांग्रेस और बसपा से काफी आगे निकलते हुए उम्मीदवारों के बाद अब मेनिफेस्टो भी जारी कर दिया है।

UP Assembly Election: यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय शेष रह गया है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। बसपा, आसपा ने रैलियां शुरू कर दी हैं। जबकि कांग्रेस अभी सपा के साथ सीट शेयरिंग के फेर में ही फंसी है। भाजपा को लेकर कहा जाता है कि वह हमेशा ही तरह आखिरी में अपने पत्तों को खोलकर सबको चौंकाती है। लेकिन अगर यूपी चुनाव में रेस की बात करें तो सपा सबसे तेज दौड़ रही है। सपा ने न केवल अपने उम्मीदवारों की घोषणा की शुरुआत कर दी है बल्कि सबसे पहले अपना मेनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि दूसरे दल कब तक अपने उम्मीदवार और घोषणा पत्र का ऐलान करते हैं।

सपा ने घोषित किए पांच उम्मीदवार कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या और चिल्लूपार से दो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी घोषित पांच उम्मीदवारों में चार मौजूदा समय विधायक हैं। बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन और अमरोहा से महबूब अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये चारों मौजूदा समय विधायक हैं। ललितपुर में नया चेहरा ज्योति लोधी को टिकट दिया गया है। पिछली बार ललितपुर से रमेश प्रसाद को टिकट दिया गया था। वे तीसरे नंबर पर थे। उन्हें 68597 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा थी और भाजपा ने जीत दर्ज की थी।

विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की पूरी तैयारी कांग्रेस से बातचीत के बीच अचानक सपा द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने को कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का संकेत भी माना जा रहा है। सपा ने इसके सहारे यह संकेत देने की कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी पूरी तैयारी है, फिर भी वह गठबंधन धर्म निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच से दो टिकट का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसमें अयोध्या से पवन पांडेय और चिल्लूपार से विनय शंकर तिवारी को टिकट देने की घोषणा हो चुकी है। सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच उम्मीदवारों की घोषणा से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब क्षेत्र में उतर कर तैयारियों का समय है। इसलिए जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए।

गठबंधन के पहले 2024 में भी सपा ने घोषित की थीं सीटें वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब सपा-कांग्रेस के बीच बातचीत उलझती दिखी थी तब भी सपा ने सीटें घोषित करनी शुरू कर दी थीं। 2024 में सपा ने 30 जनवरी को 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जबकि सपा-कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप के बाद 22 फरवरी को गठबंधन का ऐलान हुआ था और कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थीं।