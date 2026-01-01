Hindustan Hindi News
नए साल के पहले दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों को दी सौगात, 64 अस्पतालों में होगा यह काम

नए साल के पहले दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मरीजों को सौगात दी। 64 सामुदायिक अस्पतालों पर डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई जाएंगी। इसके जरिये रोगियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी

Jan 01, 2026 06:38 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नए वर्ष के पहले दिन मरीजों को सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश के 64 सामुदायिक अस्पतालों पर डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई जाएंगी। इसके जरिये रोगियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि डिजिटल एक्सरे मशीनों की स्थापना के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत अलीगढ़ के तीन, आजमगढ़ के चार, इटावा के चार, कन्नौज के दो सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई जाएंगी।

इसके अलावा कानपुर नगर में तीन, लखनऊ में 16, मऊ में चार, मुरादाबाद के दो, रायबरेली के पांच, सम्भल के तीन सीएचसी और सोनभद्र के दो, सुल्तानपुर के चार सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीनें लगाई जाएंगी। इसी तरह देवरिया, रामपुर, प्रयागराज, पीलीभीत, मेरठ, महराजगंज, महोबा, कौशाम्बी, हरदोई, बस्ती, बरेली एवं बलिया के एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाएंगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

ये होंगे लाभ

-तेज़ और सटीक परिणाम: डिजिटल एक्सरे मशीनें तेजी से और सटीक परिणाम देती हैं, जिससे डॉक्टरों को जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करने में मदद मिलती है।

-रसायन फ्री: डिजिटल एक्सरे में कैमिकल्स का उपयोग नहीं होता, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

-साफ इमेज:-डिजिटल एक्सरे की छवियों को कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है, जिससे उन्हें आसानी से एक्सेस और शेयर किया जा सकता है।

-सटीक रिपोर्ट:-डिजिटल एक्सरे की छवियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से सुधार किया जा सकता है, जिससे अधिक सटीक निदान किया जा सकता है।

स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक:-डिजिटल एक्सरे मशीनें पारंपरिक एक्सरे मशीनों की तुलना में कम विकिरण का उपयोग करती हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होती हैं।

