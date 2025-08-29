प्रयागराज में 11वीं के छात्र की बलि, शव के आठ टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर फेंके

प्रयागराज में घर से लापता 11वीं के छात्र की लाश टूकड़ों में मिली है। रिश्ते में दादा लगने वाले व्यक्ति ने ही छात्र की बलि चढ़ा दी। शव के आठ टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। कुछ टुकड़े अब भी बरामद नहीं हो सके हैं।

यूपी के प्रयागराज में 11वीं के छात्र की बलि चढ़ा दी गई है। यही नहीं, चापड़ और आरी से हत्या के बाद शव के आठ टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए गए। पुलिस छात्र का सिर और धड़ बरामद कर लिया है। शेष भाग की तलाश जारी है। आशंका है कि कुछ हिस्से यमुना नदी में फेंक दिया था। यह सब अंधविश्वास और तांत्रिक के कहने पर किया गया। शहर के बीच हुई वारदात से सनसनी है। ताज्जुब की बात तो यह कि छात्र की बलि किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते में दादा लगने वाले शख्स ने चढ़ाई।

सरियापुर का सरन सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसके छह बच्चों में दो बेटियों की शादी हो चुकी हैं। छोटी बेटी मोहिनी सिंह ने अगस्त 2023 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक साल बाद अगस्त 2024 में बेटे सागर सिंह ने यमुना में कूदकर कर जान दे दी थी। दो साल के अंतराल में दो बच्चों की मौत से सरन सिंह काफी परेशान था। वह सदियापुर का पुश्तैनी मकान छोड़कर कल्याणी देवी में बने नए मकान में परिवार के साथ रहने लगा था। उसने किसी तांत्रिक से संपर्क किया, तो उसे परिवार की ग्रहदशा दूर करने के लिए बलि देने की सलाह दी।

तांत्रिक के कहने पर ही उसने अपने भाई के पोते यश की बलि चढ़ाने की तैयारी की। सरन सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से यश की हत्या के लिए खोवा मंडी गया। जहां से बड़ी साइज की तीन पन्नी खरीदी। वहीं बाजार में फर्मा लगी आरी और चापड़ भी खरीदकर घर लौटा। यश की हत्या के बाद कमरे के अंदर शव को अलग-अलग टुकड़े करने के बाद पन्नी की तीन परत लपेटकर उसमें तीन पोटली बनाई।

उसने यश के शव के लगभग छह टुकड़े कर अलग-अलग जगह फेंके। इसी दौरान नैनी के सरस्वती हाईटेक सिटी के समीप कुरिया यादव बस्ती के पास नाले में धड़ फेंकते समय भैंस चरा रही एक महिला की नजर उस पर पड़ गई। महिला के शोर मचाने पर पुलिस पहुंची तो वहां यश की सिर कटी लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। महिला के बताए हुलिया व स्कूटी के रंग की जानकारी दिए जाने पर हत्यारोपी की सीसीटीवी फुटेज में तलाश करना आसान हो गया। स्कूटी में लगा धार्मिक स्टीकर भी उसकी तलाश करने में मददगार साबित हुई।

वापसी में बदला रास्ता सरन सिंह यश के शव के धड़ को कुरिया यादव बस्ती के पास नाले के समीप फेंकते समय हल्ला होने पर वापसी में रास्ता तक बदल दिया था। सीसीटीवी फुटेज में नैनी पुराने पुल से स्कूटी के फुट रेस्ट में शव का टुकड़ा रखकर जाता दिखा है। लेकिन, वापसी में वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसे खुद को बचाने के लिए रास्ता बदल दिया था। इधर, मृतक के परिजनों ने बताया कि यश के लापता होने की जानकारी होने का बहाना बताते हुए सरन सिंह मंगलवार की शाम अपने परिजनों का घर पहुंचकर ढांढस भी बंधाया था।

सीसीटीवी में अधकटी लाश के साथ दिखा घटनास्थल से कुछ दूर पहले एक कैमरे की फुटेज में स्कूटी सवार सरन सिंह अधकटी लाश को कपड़े में लपेटकर स्कूटी के आगे फुट रेस्ट पर रखकर ले जाते दिखा है। पुलिस ने स्कूटी के नंबर के आधार पर उसे हिरासत में लेने के बाद शव के अन्य हिस्सों को भी बरामद कर लिया।