पेट में तेज दर्द से पहले भाई फिर बहन ने तोड़ा दम, 48 घंटे में दो मौत; गांव में परसा मातम

शानू को अचानक पेट में तेज दर्द उठा। घरवाले कुछ समझ पाते, उसे इलाज के लिए कहीं ले जाते, इसके पहले घर पर ही उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को शानू का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले शानू का अंतिम संस्कार करके घर लौटे ही थे कि रमेश की 12 साल की बेटी शालिनी के पेट में भी दर्द शुरू हो गया।

Brother-Sister Death: यूपी के रायबरेली के एक परिवार में 48 घंटे के अंदर दो-दो मौतों ने लोगों को दहला दिया है। पेट में अचानक उठे दर्द से पहले भाई फिर बहन ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने परिवार के साथ-साथ पूरे गांव को दहला दिया। गांव में हर तरफ मातम पसरा हुआ है। लोग हैरान हैं। वहीं इस घटना की जानकारी प्रशासन को हुई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ-साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची है। भाई-बहन को हुए पेट दर्द की वजह जानने की कोशिश की जा रही है।

मामला, रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के टिकरी दांदू गांव का है। यहां के रहने वाले रमेश कुमार पासवान के बेटे और बेटी की पेट दर्द के बाद 48 घंटे में मौत हो गई है। गुरुवार को रमेश कुमार पासवान के बेटे शानू (उम्र 18 वर्ष) को अचानक पेट में तेज दर्द उठा। घरवाले कुछ समझ पाते, उसे इलाज के लिए कहीं ले जाते, इसके पहले घर पर ही उसकी मौत हो गई। शानू की मौत के बाद परिवार गम में डूब गया। शुक्रवार को शानू का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले शानू का अंतिम संस्कार करके घर लौटे ही थे कि रमेश की 12 साल की बेटी शालिनी के पेट में भी दर्द शुरू हो गया।

शानू की मौत के गम में डूबे परिवारवाले अब शालिनी को लेकर जिला अस्पताल को दौड़े। वहां शालिनी का इलाज हुआ। इलाज के बाद घरवाले शालिनी को लेकर घर लौटे। लेकिन रात में एक बार फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते शालिनी की भी मौत हो गई। भाई बहन की एकाएक हुई मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया।