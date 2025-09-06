first brother then sister died due to severe stomach pain two deaths in 48 hours mourning in the village पेट में तेज दर्द से पहले भाई फिर बहन ने तोड़ा दम, 48 घंटे में दो मौत; गांव में परसा मातम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfirst brother then sister died due to severe stomach pain two deaths in 48 hours mourning in the village

पेट में तेज दर्द से पहले भाई फिर बहन ने तोड़ा दम, 48 घंटे में दो मौत; गांव में परसा मातम

शानू को अचानक पेट में तेज दर्द उठा। घरवाले कुछ समझ पाते, उसे इलाज के लिए कहीं ले जाते, इसके पहले घर पर ही उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को शानू का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले शानू का अंतिम संस्कार करके घर लौटे ही थे कि रमेश की 12 साल की बेटी शालिनी के पेट में भी दर्द शुरू हो गया।

Ajay Singh संवाददाता, रायबरेलीSat, 6 Sep 2025 02:22 PM
share Share
Follow Us on
पेट में तेज दर्द से पहले भाई फिर बहन ने तोड़ा दम, 48 घंटे में दो मौत; गांव में परसा मातम

Brother-Sister Death: यूपी के रायबरेली के एक परिवार में 48 घंटे के अंदर दो-दो मौतों ने लोगों को दहला दिया है। पेट में अचानक उठे दर्द से पहले भाई फिर बहन ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने परिवार के साथ-साथ पूरे गांव को दहला दिया। गांव में हर तरफ मातम पसरा हुआ है। लोग हैरान हैं। वहीं इस घटना की जानकारी प्रशासन को हुई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ-साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची है। भाई-बहन को हुए पेट दर्द की वजह जानने की कोशिश की जा रही है।

मामला, रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के टिकरी दांदू गांव का है। यहां के रहने वाले रमेश कुमार पासवान के बेटे और बेटी की पेट दर्द के बाद 48 घंटे में मौत हो गई है। गुरुवार को रमेश कुमार पासवान के बेटे शानू (उम्र 18 वर्ष) को अचानक पेट में तेज दर्द उठा। घरवाले कुछ समझ पाते, उसे इलाज के लिए कहीं ले जाते, इसके पहले घर पर ही उसकी मौत हो गई। शानू की मौत के बाद परिवार गम में डूब गया। शुक्रवार को शानू का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले शानू का अंतिम संस्कार करके घर लौटे ही थे कि रमेश की 12 साल की बेटी शालिनी के पेट में भी दर्द शुरू हो गया।

ये भी पढ़ें:UP Weather: पूर्वी यूपी में महीने के अंत तक लौटेगा मानसून, फिर ठंड देगी दस्तक

शानू की मौत के गम में डूबे परिवारवाले अब शालिनी को लेकर जिला अस्पताल को दौड़े। वहां शालिनी का इलाज हुआ। इलाज के बाद घरवाले शालिनी को लेकर घर लौटे। लेकिन रात में एक बार फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते शालिनी की भी मौत हो गई। भाई बहन की एकाएक हुई मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया।

ये भी पढ़ें:प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हुआ और भी असरदार, दवा के 'दुश्मन' प्रोटीन का पता चला

घटना की जानकारी होने पर दिशा की सदस्य कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष किरण देवी मृतक के घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी सीएमओ को दी। उन्होंने मामले की जांच करने की मांग की। अचानक हुई घटना की जानकारी प्रशासन को होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस भी। दोनों टीमें घटना की जानकारी कर रही हैं।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |