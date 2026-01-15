पहले दोनों हाथे गोड़, फिर ठेहुना...पवन सिंह के सामने रवि किशन ने खेसारी लाल यादव के लिए मजे

संक्षेप: भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने अपने अंदाज में पवन सिंह की तारीफ करते हुए खेसारी लाल यादव पर तंज कस दिया। रवि किशन बोले-पवन सिंह मेरा छोटा भाई है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में चाहे कुछ भी बदल जाए लेकिन पवन सिंह के लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा।

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच चल रही तनातनी की खबरें तो सबको पता हैं, लेकिन अब रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेशलाल यादव निरहुआ भी खेसारी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से इन अभिनेताओं के विवाद ने खासा तूल पकड़ा है। ये सितारे एक-दूसरे पर तंज कस रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहा है तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खेसारी लाल यादव पर चुटकी लेते दिख रहे हैं। इसी बीच गोरखपुर महोत्सव का एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें रवि किशन और पवन सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों सितारे जब एक मंच पर पहुंचे तो खेसारी लाल यादव के मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

रवि किशन ने अपने अंदाज में पवन सिंह की तारीफ करते हुए खेसारी लाल यादव पर तंज कस दिया। रवि किशन बोले-पवन सिंह मेरा छोटा भाई है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में चाहे कुछ भी बदल जाए लेकिन पवन सिंह के लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलेगा। खेसारी लाल यादव का बिना नाम लिए रवि किशन ने कहा, कुछ लोग समय के साथ अपना रंग बदलते हैं, लेकिन पवन सिंह आज भी वैसे ही हैं। भोजपुरी भाषा में बोलते हुए रवि किशन ने कहा, पहले दोनों हाथे गोड़, फिर ठेहुना, फिर दुआ सलाम...बस ई पवन सिंह ना बदलने। इनका खातिर ढाल बनकर खड़ा रहब। इसके बाद रवि किशन ने मंच पर पवन सिंह के पैरे छूने का भी नाट किया और कहा, एही बहाने ईनहू के गोड़ छू लेहलीं, खेला हो गइल ई त ना बुझबा।

पवन सिंह को देखने के लिए उमड़ी भीड़ भोजपुरी सिनेमा के स्टार गायक एवं अभिनेता पवन सिंह बॉलीवुड नाइट में शामिल होने से पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में पहुंचते ही उन्होंने बाबा गोरखनाथ का विधिवत दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पवन सिंह को देखने के लिए श्रद्धालुओं और प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनसे मिलने और सेल्फी लेने को उत्सुक दिखे। पवन सिंह ने कहा कि बाबा गोरखनाथ के दर्शन से उनका जीवन धन्य हो गया। इसके बाद वह मंदिर कार्यालय पहुंचे, जहां मंदिर के द्वारका तिवारी ने उनका स्वागत किया। दोनों के बीच काफी देर तक आत्मीय बातचीत हुई। द्वारिका तिवारी ने भोजपुरी स्टार सिंह की लोकप्रियता की सराहना की।