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पहले लिफ्ट मांगी फिर चुरा लिए 20 हजार रुपये; ट्रक ड्राइवर ने सरेराह दारोगा को पीटा

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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हमीरपुर में वर्दीधारी दारोगा  ने एक ट्रक चालक से पहले लिफ्ट मांगी फिर उसके 20 हजार रुपये चुराकर भागने लगा। हालांकि चालक ने पीछा कर दारोगा को पकड़ लिया और बीच सड़क उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पहले लिफ्ट मांगी फिर चुरा लिए 20 हजार रुपये; ट्रक ड्राइवर ने सरेराह दारोगा को पीटा

UP News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक दारोगा ने पहले ट्रक में लिफ्ट ली और फिर चालक के 20 हजार रुपये लेकर भागने की कोशिश की। हालांकि ट्रक चालक ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और बीच सड़क उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित ट्रक चालक मनीष के अनुसार, वह गिट्टी बेचकर हमीरपुर लौट रहा था। रास्ते में घाटमपुर में एक वर्दीधारी दारोगा मिला, जिसे उसने ट्रक में बैठा लिया। चालक का आरोप है कि सजेती टोल प्लाजा के पास दारोगा ने केबिन में रखे 20 हजार रुपये अपनी वर्दी के अंदर छिपा लिए। विरोध करने पर वह ट्रक से उतरकर एक वैन में बैठ गया। चालक ने वैन का पीछा किया। यमुना नदी के पुल के पास दारोगा वैन से उतरकर पैदल जाने लगा, तभी चालक ने उसे पकड़ लिया। चालक का दावा है कि दारोगा की वर्दी से 20 हजार रुपये बरामद हुए। इस दौरान उसने दारोगा का कॉलर पकड़कर कई थप्पड़ भी जड़ दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया और यूपी-112 पुलिस को सूचना दी।

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दारोगा को कोतवाली ले गई पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दारोगा को अपने साथ कोतवाली ले गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दारोगा का कॉलर पकड़कर मारपीट करता दिखाई दे रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग घटना का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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संतकबीरनगर में लापरवाही पर दारोगा व दीवान निलंबित

उधर, संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र में आनंद गौतम की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने हलका दारोगा राजकुमार मिश्र और मुख्य आरक्षी मनोज कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया है।

गौरतलब है कि 18 जून को बभनी चौराहे पर 30 वर्षीय आनंद गौतम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि मृतक के रिश्तेदार की एक युवती और मुख्य आरोपी नासिर के बीच करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग था। छह जून को एक शादी समारोह के दौरान नासिर की पिटाई हुई थी, जिसके बाद रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया।

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हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार करते हुए प्रदर्शन किया था, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया था। हालात को नियंत्रित करने के लिए एडीजी, डीआईजी, डीएम, एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा था। मामले की समीक्षा के बाद एसपी ने कहा कि यदि संबंधित हलका दारोगा और मुख्य आरक्षी ने अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन किया होता तो इस तरह की घटना और कानून-व्यवस्था की समस्या टाली जा सकती थी। इसी आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अकर्मण्यता के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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