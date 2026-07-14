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राम मंदिर सीईओ के लिए आया पहला आवेदन, पूर्व आईपीएस अफसर ने ट्रस्ट को भेजा बायोडाटा

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के लिए आवेदन आना  शुरू हो गया है। सबसे पहले अपना आवेदन पूर्व आईजी और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भेजा है।

राम मंदिर सीईओ के लिए आया पहला आवेदन, पूर्व आईपीएस अफसर ने ट्रस्ट को भेजा बायोडाटा

अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए पहला आवेदन मंगलवार को पहुंच गया। यह आवेदन पूर्व आईजी और जबरिया रिटायर किए गए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भेजा है। ट्रस्ट ने सोमवार को ही सीईओ के लिए आवेदन मांगा था। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई रखी गई है। 20 साल का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले 50 से 70 साल के बीच के व्यक्ति से मेल पर आवेदन मांगा गया है।

ट्रस्ट को अपने बायोडाटा के साथ आवेदन भेजने के बाद अमिताभ ठाकुर ने कहा कि वह खुद को प्रथमदृष्टया श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से जारी विज्ञापन में मांगी गई सभी योग्यताएं वह पूरी करते हैं। ऐसे में सीईओ पद के लिए आवेदन भेज दिया है।

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सीईओ के लिए क्या-क्या मापदंड

सीईओ के आवेदक का हिन्दू, वैष्णव और श्रीराम का भक्त होना अनिवार्य शर्त रखी गई है। किसी मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले को वरीयता देने की बात भी कही गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल पर आवेदन का प्रारूप और सेवा शर्तें जारी की हैं। सीईओ की तैनाती तीन वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

इस के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है और 50 से 70 आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। वेतन और सुविधाएं आपसी सहमति से तय की जाएंगी। आवेदक को किसी बड़े संस्थान, संगठन, विभाग तथा कंपनी में प्रबंधकीय दायित्व में 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह बहुआयामी जैसे सामान्य प्रशासन, वित्त, लेखा, कार्मिक, जनसंपर्क, आईटी, सुरक्षा आदि विधि आदि में हो।

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वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी

योग्यता के साथ ट्रस्ट ने जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि सीईओ महासचिव के प्रति जवाबदेह होगा। उसके निर्देशन में समय-समय पर दिए अन्य दायित्वों को भी सीईओ को ही संभालना होगा। इसके अलावा संस्था के सभी वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निष्पादन करेगा।

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ये प्रमुख दस काम संभालने होंगे

1. संस्था के स्वरूप और आकार अनुसार कार्यप्रणाली विकसित करना

2. अधिकारियों, सेवकों, कर्मचारियों के शीर्षस्थ कार्यकारी का दायित्व संभालना।

3. मंदिर की मौजूदा व्वयवस्थाओं और विकास के लिए काम करना

4. नियामक और ट्रस्ट की डीड की जरूरतों को पूरा करना होगा।

5. वित्तीय व्यवहार, लेखों और सूचनाओं में पारदर्शिता-कुशलता विकसित करना

6. सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय, प्रादेशिक और केंद्रीय शासन के साथ समन्वय रखना।

7. सभी धार्मिक, पूजापाठ, उत्सव, अनुष्ठान आदि नियमित तौर पर चलाना।

8. दर्शनार्थियों की सुरक्षा, सुविधा, विशिष्ट व्यक्तियों तथा प्रमुख संतों के आने पर यथोचित व्यवस्था करना।

9. संस्था और मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ाने, सनातन परंपराओं की स्थापना-विकास, संपत्तियों की सुरक्षा और विनिवेश

10. ट्रस्ट डीड में दर्ज उद्देश्यों के लिए योजनाएं बनाना, ट्रस्टी मंडल, महामंत्री के निर्देशन में कार्य करना।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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