कानपुर के हैलट अस्पताल में डॉक्टरों ने एआई की मदद से 16 वर्षीय गोविंद की जन्मजात टेढ़ी रीढ़ की जटिल सर्जरी की। आठ घंटे चले ऑपरेशन में रीढ़ को सीधा करने के लिए 16 पेंच लगाए गए। सर्जरी सफल रही और किशोर अब स्वस्थ है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता: बचपन से टेढ़ी रीढ़, पीठ पर कूबड़ और हर कदम पर सामान्य जिंदगी जीने की चुनौती। 16 साल के किशोर के लिए यह तकलीफ कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी रीढ़ को सीधा करने की सर्जरी में जरा चूक जिंदगीभर के लिए बिस्तर पर पहुंचा सकती थी। रीढ़ की हड्डी के भीतर से गुजरने वाली नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। ऐसे में हैलट के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। ऑपरेशन थिएटर में आठ घंटे तक एआई रास्ता बताता रहा और डॉक्टर उसी के मार्गदर्शन में रीढ़ की हड्डी में एक के बाद एक 16 पेंच कसते रहे। आखिरकार जन्मजात विकृति से टेढ़ी हुई रीढ़ सीधी कर दी गई। किशोर अब स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी है।

न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह के मुताबिक, शहर के शीतलपुर गांव निवासी 16 साल के गोविंद की रीढ़ की हड्डी जन्म से पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। रीढ़ अपनी सामान्य धुरी से घूमकर टेढ़ी हो गई थी। पीठ पर कूबड़ हो गया था। रीढ़ के इस असामान्य टेढ़ेपन को चिकित्सकीय भाषा में स्पाइनल डिफॉर्मिटी कहते हैं। गोविंद की कम उम्र और रीढ़ की जटिल बनावट के कारण ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था। रीढ़ में पेंच डालते समय कुछ मिलीमीटर की चूक भी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की मुख्य नस को नुकसान पहुंचा सकती थी। इससे शरीर के निचले हिस्से में लकवा होने का गंभीर खतरा था। सर्जरी करने वालों में डॉ मनीष के अलावा डॉ आंचल, डॉ सौरभ, डॉ सुनील, डॉ बाला मुख्य रूप से रहे।

16 पेंच और दो रॉड से रीढ़ को दिया सीधापन ऑपरेशन के दौरान स्क्रीन पर रीढ़ की आंतरिक संरचना दिखाई देती रही। एआई आधारित यह मशीन डॉक्टरों को लगातार बताती रही कि किस स्थान पर, किस दिशा और कितनी गहराई तक पेंच सुरक्षित होगा। इसी मार्गदर्शन में रीढ़ की हड्डी में 16 पेंच लगाए गए और दो विशेष धातु की रॉड (इंप्लांट) के सहारे उसे सीधा किया। करीब आठ घंटे जटिल सर्जरी के बाद किशोर की हालत में सुधार हुआ। डॉ. मनीष ने बताया कि विभाग में स्पाइन की इस तरह की जटिल सर्जरी पहली बार एआई आधारित न्यूरो नेविगेशन की मदद से की गई है। किशोर की रिकवरी अच्छी है और जल्द अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी।