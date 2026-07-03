पहले पति ने छोड़ा, फिर पड़ोसी ने दिया दगा, तीन बच्चों को लेकर 60 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ी महिला
पति के छोड़ने के बाद पड़ोसी युवक के संपर्क में आई तीन बच्चों की मां को जब वहां से भी दगा मिला तो शुक्रवार को 60 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गई। ताज्जुब की बात तो यह वह तीनों बच्चों को लेकर टॉवर पर चढ़ी है।
पति के छोड़ने के बाद पड़ोसी के संपर्क में आई तीन बच्चों की मां को जब वहां से भी दगा मिला तो महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया। महिला अपने तीन मासूम बच्चों को लेकर 60 फीट ऊंचे सिग्नल टॉवर पर चढ़ गई। गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास लगे टॉवर पर चढ़ने के बाद ऊपर से ही बच्चों समेत नीचे कूदने की धमकी देने लगी तो खलबली मच गई। नीचे भीड़ जुटी तो सूचना पर जीआरपी थाना प्रभारी, आरपीएफ इंस्पेक्टर और कोतवाली नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। किसी अप्रिय घटना से निबटने के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस भी स्टेशन पर बुला ली गई है। पुलिसकर्मी लगातार लाउड हेलर से महिला को नीचे उतरने के लिए मना रहे हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है।
महिला ने इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह के रघुकुल विद्यापीठ स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़कर घंटों हंगामा किया था। तब भी पुलिस को उसे नीचे उतारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। महिला तरबगंज थाना क्षेत्र के तिवारी बाजार की रहने वाली है। महिला का कहना है कि किंधौरा गांव निवासी एक व्यक्ति से उसकी पिछले कई साल से जान-पहचान है।
पति ने छोड़ा, पड़ोसी ने खर्च उठाना बंद किया
महिला के मुताबिक, पति ने उसे कई साल पहले छोड़ दिया। इसके बाद पड़ोसी व्यक्ति के संपर्क में आई। महिला का कहना है कि उसने खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन अब वह मुकर गया है। महिला का आरोप है कि उसके पास बच्चों को खिलाने तक के पैसे नहीं हैं। इसी से तंग आकर वह आज बच्चों को लेकर टॉवर पर चढ़ गई है।
घटना के बाद स्टेशन पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस महिला को भरोसा दिला रही है कि उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मौके पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी बुलाया गया है।
टॉवर पर चढ़ने के मामलों की आई बाढ़
पिछले कुछ दिनों से अपनी बातें अधिकारियों या संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए टॉवर पर चढ़ने की जैसे बाढ़ सी आई हुई है। ज्यादातर प्रेम प्रसंग के मामले ही सामने आ रहे हैं। कभी प्रेमी तो कभी प्रेमिका टॉवरों पर चढ़कर अपनी मांग पूरी करने की हुंकार भर रहे हैं। यह पहला मामला है जब तीन छोटे-छोटे बच्चों को लेकर कोई महिला टॉवर पर चढ़ी है। फिलहाल यह पता नहीं चला है कि महिला जिस युवक के संपर्क में आई है, वह भी शादीशुदा है या अभी कुंवारा है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।