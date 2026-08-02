Firozabad News: 1500 रुपये के विवाद में घर बुला बनाया बंधक, मारपीट
Firozabad News: उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले में 1500 रुपये के विवाद में एक युवक को घर बुलाकर बंधक बना लिया गया। हमला करने वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बहन भी बचाने आई तो उसे भी पीटा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Firozabad News: थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले में 1500 रुपये के विवाद में एक युवक को घर बुलाकर बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट की। मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खुलवाया तो बचाने आई पीड़ित की बहन को भी पीटा। थाना उत्तर के ओझा नगर निवासी ईशू उर्फ केतन रविवार को अपने घर पर था। आरोप है कि इस दौरान सोनू ने उसे फोन कर अपने घर पर बुलाया। ईशू अपने साथ छोटू उर्फ अनुज को लेकर गया तो सोने के घर पर उसके साथ रतन चौधरी, उसका भाई संतोष एवं उसका भतीजा भी थे। तीनों गाली-गलौज करने लगे तथा रुपये मांगने लगे।
इस पर ईशू ने कहा कि वह घर से रुपये लाकर देता है, लेकिन आरोपी कहने लगे कि अभी रुपये दे, अन्यथा जान से मार देंगे। आरोपियों ने ईशू एवं छोटू के साथ मारपीट करते हुए घर में बंद कर लिया। ईशू का कहना है कि चीख-पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोगों के साथ उसकी बहन पहुंची। किसी तरह से दरवाजा खुलवाया तो आरोपियों ने उसकी बहन के साथ भी मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।