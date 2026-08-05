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Firozabad News: युवती से दो युवकों ने की छेड़खानी, रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: थाना दक्षिण में हिमायूंपुर के निवासी युवक ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी अंकित और एमपी सिंह ने युवती को जबरन खींचकर भगा लिया। यह घटना तब हुई जब युवती चूड़ी की शिट से बेलन लेने गई थी।

Firozabad News: युवती से दो युवकों ने की छेड़खानी, रिपोर्ट

Firozabad News: थाना दक्षिण में हिमायूंपुर निवासी युवक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसकी बेटी के साथ अंकित पुत्र भीकम सिंह निवासी नई आबादी मोदी नगर और उसके साथी एमपी सिंह ने छेड़खानी की। उसकी बेटी चूड़ी की शिट से बेलन लेने के लिए गई थी। आरोपी उसकी बेटी को जबरन खींचकर ले गए थे।

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