Firozabad News: शादी का झांसा देकर युवती ले गया
Firozabad News: थाना नगला सिंघी के एक गांव से एक युवक ने शादी का झांसा देकर 19 वर्षीय युवती को भगाकर ले गया। युवती की मां ने युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी युवक का नाम सनी है, जो फिरोजाबाद का निवासी है और युवती के घर अक्सर आता था।
Firozabad News: थाना नगला सिंघी के एक गांव से युवक एक युवती को शादी का झांसा देकर लेकर फरार हो गया। युवती की मां ने थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि महिला के घर पर सनी पुत्र जयप्रकाश निवासी सत्कार टाकीज के पास सैंट्रल चौराहा फिरोजाबाद का आना जाना था। उसकी बेटी जो 19 वर्ष की है। उसको सनी ने शादी का झांसा दिया और उसको लेकर फरार हो गया।
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