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Firozabad News: कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: नारखी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक युवक की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। युवक, जो गलत दिशा में तेज गति से चल रहा था, चनौरा पुलिया के पास एक कार से टकरा गया। घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। युवक को अस्पताल में इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया।

Firozabad News: कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Firozabad News: नारखी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम गलत दिशा में चल रहे बाइक सवार युवक की कार की टक्कर से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लेकर आई। जहां जानकारी होने पर परिजन भी रोते बिलखते हुए पहुंच गए। थाना जसराना के गांव मोहम्मदपुर खेरिया पारिकर निवासी 22 वर्षीय अंशु पुत्र जसवीर सोमवार शाम चनौरा पुलिया के पास सिक्सलेन बाईपास पर गलत दिशा से तेज रफ्तार से जा रहा था। उसी दौरान कार से उसकी बाइक टकरा गई। तेज आवाज होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई।

स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नारखी राकेश कुमार गिरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। बाइक सवार घायल को एंबुलेंस से ट्रामा सेंटर भिजवाया। जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने पर परिजन भी पहुंच गए। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक गलत दिशा से जा रहा था और हेलमेट भी नहीं पहले हुए था। सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

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