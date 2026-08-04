Firozabad News: कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
Firozabad News: नारखी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक युवक की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। युवक, जो गलत दिशा में तेज गति से चल रहा था, चनौरा पुलिया के पास एक कार से टकरा गया। घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। युवक को अस्पताल में इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया।
Firozabad News: नारखी थाना क्षेत्र में सोमवार शाम गलत दिशा में चल रहे बाइक सवार युवक की कार की टक्कर से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लेकर आई। जहां जानकारी होने पर परिजन भी रोते बिलखते हुए पहुंच गए। थाना जसराना के गांव मोहम्मदपुर खेरिया पारिकर निवासी 22 वर्षीय अंशु पुत्र जसवीर सोमवार शाम चनौरा पुलिया के पास सिक्सलेन बाईपास पर गलत दिशा से तेज रफ्तार से जा रहा था। उसी दौरान कार से उसकी बाइक टकरा गई। तेज आवाज होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई।
स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नारखी राकेश कुमार गिरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। बाइक सवार घायल को एंबुलेंस से ट्रामा सेंटर भिजवाया। जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने पर परिजन भी पहुंच गए। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक गलत दिशा से जा रहा था और हेलमेट भी नहीं पहले हुए था। सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।