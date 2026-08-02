Firozabad News: कॉलेज फीस जमा करने आई युवती लापता
Firozabad News: थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव से शुक्रवार को कोटला रोड स्थित एक महाविद्यालय में फीस जमा करने गई युवती घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने युवती की काफी तलाश
Firozabad News: थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव से शुक्रवार को कोटला रोड स्थित एक महाविद्यालय में फीस जमा करने गई युवती घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने युवती की काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चलने पर थाने में अज्ञात के खिलाफ युवती को बहला-फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है।
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