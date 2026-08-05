Firozabad News: सोती युवती के साथ गलत हकरतें
Firozabad News: थाना एका में एक युवती ने एक स्थानीय युवक जफर अली के खिलाफ जबरदस्ती और अश्लील हरकतों के लिए शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि वह सो रही थी, तभी आरोपी घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।
Firozabad News: थाना एका में खेड़िया निवासी युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है कि वह अपने घर में सो रही थी तभी सामदार पुत्र जफर अली निवासी खेड़िया घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने अश्लील हरकरतें कीं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देने लगा। आरोपी अपराधी किस्म का है।
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