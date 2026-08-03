Firozabad News: परिजनों ने बेटे की हत्या की जताई आशंका, जांच की मांग

Firozabad News: शिकोहाबाद के मोहल्ला स्वामी नगर के युवक की ट्रेन से मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना की जानकारी के बाद परिजनों को घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने युवक की हत्या का अंदेशा जताया है। परिजनों ने पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी सीसीटीवी की जांच की है। जिसमें युवक जाते हुए दिखाई दे रहा था। हरीशंकर यादव (25) पुत्र रनवीर सिंह यादव निवासी नगला गोकुल हाल निवासी स्वामी नगर 28 जुलाई की शाम से गायब हो गया था। एक दो दिन सोचा कि कहीं चला गया होगा।

जब युवक एक दो दिन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं पुलिस को 29 जुलाई को गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर युवक का शव टाटा वाली लाइन पर पड़ा मिला। ट्रेन के पायलट ने स्टेशन अधीक्षक से ओवरहेड की सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास किया लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी।उसके बाद पुलिस ने उसका उसका अंतिम संस्कार करा दिया। अंतिम संस्कार होने के कुछ घंटे बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर लिए फोटो को परिजनों को दिखाया तो उसकी शिनाख्त हो गई। युवक के पिता का आरोप है कि उसके बेटे की ट्रेन से कटकर मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी किसी ने हत्या की है। अगर ट्रेन की चपेट में आया होता तो शव पूरी तरह से क्षतिविक्षत हो गया होता। उसके बेटे के केवल सिर में ही चोट है। ऐसे में उसकी जांच जरूरी है।