Firozabad News: ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत
Firozabad News: शिकोहाबाद के नगला हैंडल के पास एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, उसका एक पैर कट गया था। जब तक एंबुलेंस आई, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
Firozabad News: शिकोहाबाद के नगला हैंडल के पास एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने शव को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया। मंगलवार को डाउन लाइन पर नगला हैंडल के पास एक युवक ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका एक पैर कट गया। वह दर्द से चीख पुकार कर रहा था। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने जब तक एंबुलेस बुलाया लेकिन तब तक यात्री ने दम तोड़ दिया। उसके बाद आरपीएफ ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यात्री की उम्र 28 वर्ष के करीब होगी। उसके शव की शिनाख्त नहीं हो सकी।
इस बारे में आरपीएफ प्रभारी कृष्ण गोपाल का कहना है कि एक यात्री की ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। शव की शिनाख्त नहीं हुई है।
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