Firozabad News: टूंडला में उफनी यमुना, फसलों में घुसा पानी
Firozabad News: टूंडला में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से तलहटी के निवासियों और किसानों में चिंता का माहौल है। नदी का पानी किसानों की खड़ी फसल में घुस गया है, जिससे उनके फसल के बर्बाद होने का खतरा उत्पन्न हुआ है। हालांकि, किसान आशा करते हैं कि जलस्तर जल्द ही कम होगा।
Firozabad News: टूंडला में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तलहटी के निवासियों में भय का वातावरण कायम हो गया है। नदी का पानी क्षेत्रीय किसानों की खड़ी फसल में घुस गया है। जिससे उनके बर्बाद होने का खतरा बढ़ गया है। विगत दो दिन से जिस प्रकार से यमुना नदी का जलस्तर बढ रहा है उसको देखकर तलहटी के किसानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तलहटी में स्थिति किसानों की खड़ी फसल में नदी का पानी भर गया है। इस समय किसानों ने अपने खेतों में बाजरा, मक्का,तिलहन के साथ कई प्रकार की सब्जियां को बो रखा है।
यह फसल किसानों के खेतों में लहलहा रही है। जिस प्रकार से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उससे इन फसलों के लिये खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रीय किसानों की मानें तो नदी का पानी जिस प्रकार से खड़ी फसलों में भर गया है यदि कुछ दिन इसी भांति भरा रहा तो फसलें बर्बाद हो सकती है। हालांकि उनको पूरी उम्मीद है कि यमुना का पानी एक या दो दिन में कम होना शुरू हो जाएगा।
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