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Firozabad News: खेत पर घास लेने पहुंची महिला की झटका करंट से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम 55 वर्षीय सोमवती की हाईटेंशन लाइन के करंट से मौत हो गई। वह खेत से घास लेकर लौट रही थीं और तारबंदी के पास झटका लगा। परिवार ने सफ़ाई दी कि देर रात तक वह घर नहीं पहुंची। सूचना पर तहसीलदार और पुलिस पहुंचे, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

Firozabad News: खेत पर घास लेने पहुंची महिला की झटका करंट से मौत

Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम खेत से घास लेने गई महिला की तारबंदी में दौड़ रहे हाईटेंशन लाइन के झटका करंट से मौत हो गई। जानकारी होने पर भीड़ लग गई। सूचना पर तहसीलदार और थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गांव सिरोलिया निवासी 55 वर्षीय सोमवती पत्नी अतर सिंह मंगलवार शाम को अपने खेत पर घास लेने के लिए गई थी। उसी दौरान चेतराम के खेत के चारों तरफ हो रही तारबंदी में दौड़ रहे हाईटेंशन लाइन के करंट से उसकी मौत हो गई। देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची तो परिजन तलाश करने में जुट गए।

उसी दौरान खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने उसका शव तारबंदी के निकट पड़ा देखा। जानकारी होने पर परिजन भी रोते बिलखते हुए पहुंच गए। सूचना मिलने पर टूंडला तहसीलदार और थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए।थाना प्रभारी ने बताया कि परिजन तहरीर देंगे तो मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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