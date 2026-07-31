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Firozabad News: महिला से मारपीट, बचाने आए ससुर को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: थाना सिरसागंज के एक गांव में मामूली विवाद पर एक महिला अंजली देवी के साथ मारपीट हुई। महिला के बेटे द्वारा पॉलीथिन फेंकने पर कुछ लोगों ने मारपीट की। बचाने आए ससुर के साथ भी मारपीट हुई। अंजली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Firozabad News: महिला से मारपीट, बचाने आए ससुर को पीटा

Firozabad News: थाना सिरसागंज के एक गांव में मामूली बात पर गांव के लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला की चीख पुकार सुन कर उसके ससुर बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना सिरसागंज के गांव कीठौत निवासी अंजली देवी के पति बुधवार की शाम को घर पर नहीं थे। अंजली पशुओं का गोबर डालने जा रही थी। इस दौरान उसके पांच वर्षीय बेटे ने एक खाली पॉलीथिन खडंजे पर फेंक दी। इस पर गांव के ही सतेंद्र उर्फ गांधी तथा प्रदीप कुमार ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

गाली देने से मना करने पर उन्होंने अंजली के साथ मारपीट करते हुए उसे एवं उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। अंजली की चीख-पुकार सुनकर उसके ससुर रामवीर सिंह यहां पर पहुंचे तथा उसे बचाने का प्रयास करने लगे तो आरोपियों ने रामवीर के साथ भी मारपीट की। अंजली ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

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