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Firozabad News: घास काटने गई महिला से 3 लोगों ने की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: 24 जुलाई को शिकोहाबाद के गांव चितावली में एक महिला पूनम पर उसके पड़ोसियों ने हमला किया। महिला अपने खेत में घास काट रही थी, तभी पड़ोसियों ने उसे गालियां देकर मारपीट की। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है।

Firozabad News: घास काटने गई महिला से 3 लोगों ने की मारपीट

Firozabad News: शिकोहाबाद के गांव चितावली में घास काटने खेत में गई महिला से एक ही परिवार के तीन लोगों ने मिलकर गाली गलौज कर मारपीट कर दी। जिससे महिला घायल हो गई। पूनम पत्नी सुभाष निवासी चितावली 24 जुलाई की शाम अपने खेत में घास काटने गई थी। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाये बैठे पड़ोसी रवी पुत्र ओमप्रकाश, उसकी भाभी, मां सुखदेवी ने गाली गलौज कर उसके हाथ पैर पकड़कर लाठी डंडे से मारपीट की। आरोपी रवी ने महिला की साड़ी फाड दी। महिला ने अपने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगी तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

महिला की शिकायत पर मारपीट करने वाले तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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