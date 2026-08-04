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Firozabad News: पानी भरने गई महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: 31 जुलाई को करबला गली नंबर पांच की निवासी शशि ने सरकारी सबमर्सिबल पर पानी भरते समय राजकुमार, संदीव और गोविंद द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी का सामना किया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Firozabad News: पानी भरने गई महिला को पीटा

Firozabad News: थाना दक्षिण के करबला गली नंबर पांच निवासी शशि का कहना है कि वह 31 जुलाई को सरकारी सबमर्सिबल पर पानी भरने के लिए गई थी। इस दौरान राजकुमार, संदीव एवं गोविंद ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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