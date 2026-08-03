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Firozabad News: सब्जी मंडी में महिला का पर्स छीनकर भागा युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद की सब्जी मंडी में रविवार शाम को दो महिलाओं में से एक के पर्स की छिनैती हुई। युवक तेजी से भाग गया और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा की और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की।

Firozabad News: सब्जी मंडी में महिला का पर्स छीनकर भागा युवक

Firozabad News: शिकोहाबाद की व्यस्त सब्जी मंडी में रविवार की शाम छिनैती की घटना ने लोगों को चौंका दिया। खरीदारी करने आई दो महिलाओं में से एक महिला के हाथ से एक युवक पर्स छीनकर तेजी से भाग गया। पूरी वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो दो महिलाएं पैदल सब्जी मंडी से होकर गुजर रही थीं। इसी दौरान अचानक से एक युवक पीछे से आया और महिला के हाथ में मौजूद पर्स को झपटकर तेजी से भाग गया। महिला के साथ हुई घटना से वह चौंक गई।

उसने युवक का पीछा किया। महिला की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने युवक का पीछा किया लेकिन आरोपी बड़ी तेजी से भीड़ को चकमा देकर फरार हो गया। समाचार लिखे जाने तक महिला ने थाने में कोई शिकायत नहीं की है।स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में लगातार बढ़ रही भीड़ में झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमित पुलिस गश्त और निगरानी की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं और आम नागरिक सुरक्षित माहौल में खरीदारी कर सकें। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि बाजार में हर जगह फोर्स है। उनके सामने अभी कोई शिकायत नहीं आई है। सीसीटीवी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

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