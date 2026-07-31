Firozabad News: घर में घुसकर छेड़छाड़ की, मारपीट और पथराव किया
Firozabad News: शिकोहाबाद के एक गांव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया। युवती के साथ छेड़छाड़ की गई और उन पर हमला किया गया। आरोपियों ने घर पर पथराव किया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने शिकायत पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Firozabad News: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंग एक परिवार पर कहर बनकर टूट पड़े। आरोपियों ने युवती से छेड़छाड़ कर जमकर मारपीट की। आरोपियों ने युवती के घर पर पथराव कर दिया। जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 28 जुलाई की देर रात गांव के उदयवीर पुत्र मुन्नालाल, सनी, सचिन पुत्रगण उदयवीर सिंह ने पुरानी रंजिस मानते हुए अचानक से गाली गलौज करते हुए उसके घर में घुस आए।
आते ही आरोपियों ने उसकी बेटी से अभद्रता करने लगे। आरोपियों ने युवती से छेड़छाड़ करते हुए उसका हाथ मरोड दिया। आरोपियों ने घर में रखे सामान को तोड फोड कर फेंक दिया। आरोपियों ने युवती पर चाकू से वार कर हुए पीट पीटकर घर से घसीटते हुए बाहर खींच कर ले गए। बाहर लाकर भी युवती से जमकर अभद्रता करने लगे।आरोपियों ने अपने घर की छत पर चढकर पथराव कर दिया।शिकायतकर्ता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा जहां पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। उसकी शिकायत पर छेड़छाड़ सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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