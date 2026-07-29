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Firozabad News: टोल बचाने गांवों से निकले वाहनों पर भड़के ग्रामीण, हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: टूंडला के बाघई गांव के ग्रामीणों ने टोल बचाकर गुजरने वाले वाहनों के कारण सड़क के खराब होने की शिकायत करते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि भारी वाहनों की वजह से गड्ढे हो गए हैं, जिससे उनके बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

Firozabad News: टोल बचाने गांवों से निकले वाहनों पर भड़के ग्रामीण, हंगामा

Firozabad News: टूंडला में टोल बचाकर बाघई गांव से होकर गुजरने वाले वाहनों पर सडक को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मंगलवार को जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों का कहना है कि टूंडला से फिरोजाबाद आने और जाने वाले वाहन स्वामी टोल बचाने के चक्कर में वाहनों को बाघई गांव से होकर ले जाते हैं। टोल को बचाने के लिए इस सड़क से भारी वाहन भी गुजरते हैं। दिन ही नहीं रात के समय में भी गांव की सड़क से वाहन गुजरते हैं। भारी वाहनों की वजह से सड़कें खराब हो गई हैं तथा उनमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आए दिन गांव से होकर गुजरने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। शिकायत के बाद भी वाहन नहीं रुक पा रहे हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर टोल बचाकर आने वाले वाहनों को रास्ते में रोक दिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया।इस दौरान वाहन स्वामियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी भी हुई। हालांकि आधा घंटे बाद ग्रामीणों ने उन्हें चेतावनी देकर जाने दिया कि दोबारा इस रास्ते से गुजरने पर वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा।

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