Firozabad News: जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने उठाईं समस्याएं
Firozabad News: उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों का भुगतान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एसीपी स्वीकृति और दिव्यांग शिक्षकों के यात्रा भत्ते में सुधार की मांग की। समस्याओं के समाधान के लिए बीएसए कार्यालय पर शिविर लगाने का सुझाव दिया गया।
Firozabad News: उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाधान की मांग की। संघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्याम मोहन सिंह का कहना है कि 31 मार्च-2026 को सेवानिवृत शिक्षकों के देयकों का भुगतान यथाशीघ्र कराया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एसीपी स्वीकृति तत्काल की जाए। जीपीएफ के ॠण समयबद्ध सीमा में भुगतान किए जाएं। दिव्यांग शिक्षकों को दिव्यांग यात्रा भत्ता कम दिए जा रहे हैं। शासनादेश के अनुसार स्वीकृत कर भुगतान किया जाए। विलंब से आने वाले शिक्षकों की वेतन वृद्धि जैसी गंभीर कार्रवाई न करके अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
जिला महामंत्री आनंद प्रकाश श्रोत्रिय का कहना है कि बीएसए कार्यालय पर सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक शिविर लगाकर सभी शिक्षक संघों से मिलकर और खंड शिक्षा अधिकारियों एवं पटल सहायकों के साथ मिलकर समस्याओं का निराकरण कराया जाए।
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