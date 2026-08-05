Firozabad News: झमाझम बारिश से जलभराव, मकान क्षतिग्रस्त
Firozabad News: बुधवार को उमस भरी गर्मी के बाद मौसम में बदलाव आया। सुबह हल्की बूंदाबांदी और दोपहर में तेज बरसात ने तापमान में राहत दी, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और एक मकान का हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। सोफीपुर में आकाशीय बिजली से एक मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ।
Firozabad News: कई दिन की उमस भरी गर्मी के बाद बुधवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला-बदला रहा। सुबह हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से लोगों को राहत मिली तो दोपहर में बदरा झूमकर बरसे। दोपहर में घने बादलों से अंधेरा छा गया। तेज बरसात से जहां गर्मी से राहत मिली तो बरसात से गलियों में पानी भर गया। वहीं एक मकान का हिस्सा भरभराकर गिरने से परिवार में हड़कंप मच गया। एक प्राइवेट स्कूल की बाउंड्रीवाल भी जमीदोज हो गई। बुधवार दोपहर सवा दो बजे करीब एकाएक घने बादलों से अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में तेज बरसात शुरू हो गई.
बरसात का असर
करीब सवा घंटे तक होने वाली बरसात ने शहर में सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। सर्विस रोड पर जलभराव होने से लोग परेशान रहे.
स्कूल की दीवार गिरी
श्रीराम कॉलोनी में सड़क किनारे स्थित एक स्कूल की दीवार भी गिर गई। वहीं श्रीराम कॉलोनी में कई जगह पर पानी भरने से लोग परेशान रहे.
आकाशीय बिजली से नुकसान
सोफीपुर में आकाशीय बिजली से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक गिरी तेज बिजली से गांव में रहने वाले लोग भी सहम गए। इस दौरान दीवार के निकट बंधी हुई भैंस सांकर तोड़कर भाग गई। वहीं गनीमत रही कि इस दौरान परिवार का कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ.
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