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Firozabad News: रेलवे पटरी किनारे मिला था संजीव का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शुक्रवार शाम मक्खनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान संजीव कुमार के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से कमजोर थे और दो दिन पहले घर से निकल गए थे। वे अपने पीछे दो पुत्र, एक पुत्री और पत्नी को छोड़ गए हैं।

Firozabad News: रेलवे पटरी किनारे मिला था संजीव का शव

Firozabad News: शुक्रवार शाम को मक्खनपुर रेलवे स्टेशन के निकट पटरी किनारे एक अज्ञात 40 वर्षीय अधेड़ का शव मिला था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। रविवार सुबह मूलरूप से नगला खंगर के गांव आटेपुर हाल निवासी नई बस्ती मोहम्मदपुर नवादा के संजू मोर्चरी पहुंचे और उसने अपने पिता 40 वर्षीय संजीव कुमार पुत्र जयवीर सिंह के रूप में शव की शिनाख्त कर ली। मृतक के पुत्र ने बताया कि वे तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटे थे। वे पिछले कई वर्षों मक्खनपुर में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करते थे।

वे मानसिक रूप से कमजोर थे और दो दिन पूर्व परिजनों को बिना बताए घर से निकल आए थे। काफी खोजबीन करने के बाद भी उनका सुराग नहीं लगा था। मृतक अपने पीछे दो पुत्र, एक पुत्री और पत्नी विशाखा को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया है। थाना प्रभारी चमन शर्मा ने बताया कि शव को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है।

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