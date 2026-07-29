Firozabad News: नहर में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव
Firozabad News: सिरसागंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को नगला पंचम के सामने नहर में एक 32 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पहचान की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और पहचान का प्रयास जारी है।
Firozabad News: सिरसागंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम नगला पंचम के सामने नहर में एक अज्ञात युवक का शव उतराता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम को नगला पंचम के सामने नहर में 32 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है। शव को पानी से बाहर निकलवाकर आसपास के ग्रामीणों से शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है।
शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।