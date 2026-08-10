Firozabad News: वाहन की टक्कर से अज्ञात युवक की मौत
Firozabad News: सिरसागंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक अज्ञात 58 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की वाहन के रौंदने से मौत हो गई। पुलिस ने रविवार सुबह शव की सूचना पाई और मौके पर पहुंचकर शव के पहचान की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। शव को मोर्चरी में रखा गया है।
Firozabad News: सिरसागंज थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात वाहन के रौंदने से अज्ञात 58 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। रविवार सुबह पांच बजे इलाका पुलिस को सूचना मिली कि सिरसागंज पब्लिक स्कूल के निकट शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सड़क हादसे में एक अज्ञात की मौत हो गई है। शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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