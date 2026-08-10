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Firozabad News: हाईवे पर वाहन ने रौंदे बाइक सवार दो भाई, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में रविवार सुबह सिरसागंज से घर लौटते वक्त दो सगे भाईयों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को आगरा रेफर किया। वाहन चालक फरार है।

Firozabad News: हाईवे पर वाहन ने रौंदे बाइक सवार दो भाई, एक की मौत

Firozabad News: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में रविवार सुबह सिरसागंज से वापस घर लौट रहे दो सगे भाईयों को हाईवे पर वाहन ने रौंद दिया। हादसे में छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी और घायल को ट्रामा सेंटर लेकर आई। जहां जानकारी होने पर परिजन भी पहुंच गए। चिकित्सकों ने घायल को आगरा रेफर कर दिया। थाना नारखी के गांव नगला रामकुंवर निवासी 55 वर्षीय सतीश चंद्र पुत्र श्यामलाल शनिवार को अपने बड़े भाई विजेंद्र सिंह के साथ सिरसागंज गया था।

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रविवार सुबह चार बजे दोनों भाई बाइक द्वारा अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान शिकोहाबाद के प्रतापपुर चौराहा पर पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दोनों भाईयों को रौंद दिया। हादसे में सतीश चंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। यह देखकर चालक वाहन लेकर भाग गया। सड़क पर शव और घायल को पड़ा देखकर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस भी पहुंच गई। थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि वाहन के रौंदने से एक युवक की मौत हो गई है और उसका भाई घायल है। जिसका आगरा में उपचार चल रहा है। तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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