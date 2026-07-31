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Firozabad News: शराब पीकर अभद्रता में जेल भेजे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: खैरगढ़ क्षेत्र में प्रतापपुर चौराहे के पास शराब पीकर अभद्रता करने के आरोप में परविंदर यादव और राघवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेजा।

Firozabad News: शराब पीकर अभद्रता में जेल भेजे

Firozabad News: थाना खैरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर चौराहे पर शराब पीकर अभद्रता करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। थाना खैरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर चौराहे पर परविंदर यादव पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम नगला पुरविया थाना खैरगढ़ एवं राघवेंद्र कुमार पुत्र अरविंद कुलश्रेष्ठ निवासी सेक्टर 02 सी आवास विकास कॉलोनी थाना शिकोहाबाद को शराब पीकर अभद्रता करने के आरोप में इलाका पुलिस में दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

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