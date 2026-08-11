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Firozabad News: खड़ी बस में आटो ने मारी टक्कर, सात घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: टूंडला नगर में हाई-वे पर सीएचसी के सामने एक ऑटो ने बस से टक्कर मार दी, जिसमें सात लोग घायल हो गए। घायलों में वकील पुत्र कल्लू, आसमा, बबली, मदीना, परवीन, सलमा, और रेशमा शामिल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया।

Firozabad News: खड़ी बस में आटो ने मारी टक्कर, सात घायल

Firozabad News: टूंडला नगर के हाई-वे पर सीएचसी के सामने एक आटो ने सामने खड़ी बस में टक्कर मार दी। जिससे आटो में सवार सात लोग घायल हो गये। एक आटो जो फिरोजाबाद की ओर से आ रहा था जैसे ही वह सीएचसी के सामने आया वैसे ही एक बस से टकरा गया। जिससे उसमें बैठे वकील पुत्र कल्लू निवासी जाखई थाना नारखी, आसमा पत्नी वकील, बबली पत्नी शमशाद निवासी हिम्मतपुर, मदीना पत्नी अनवार निवासी लाटूमई शिकोहाबाद,परवीन पत्नी सलीम निवासी लाटूमई शिकोहाबाद, सलमा पत्नी अकील खान निवासी लाटूमई शिकोहाबाद,रेशमा पत्नी शमशाद निवासी हिम्मतपुर पचोखरा घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया है।

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