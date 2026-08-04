Firozabad News: युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगा ली। युवती के परिजन खेत पर गए थे, जब वह अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। परिजन उसे ट्रामा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक युवती ने फांसी लगा ली। परिजन उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लेकर आए, जहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। राजा का ताल स्थित केनरा बैंक के पीछे निवासी 18 वर्षीय आरुषि पुत्री रामचंद्र के परिजन मंगलवार को खेत पर गए थे। उसी दौरान युवती ने पारिवारिक कलह के चलते कमरे में फांसी लगा ली। परिजन जब खेत से घर वापस लौटे देखा तो आरुषि को फांसी के फंदे पर लटका देखकर चीख पुकार मच गई। परिजन उसे जीवित होने की आस में ट्रामा सेंटर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।