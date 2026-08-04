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Firozabad News: युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगा ली। युवती के परिजन खेत पर गए थे, जब वह अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। परिजन उसे ट्रामा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Firozabad News: युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक युवती ने फांसी लगा ली। परिजन उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लेकर आए, जहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। राजा का ताल स्थित केनरा बैंक के पीछे निवासी 18 वर्षीय आरुषि पुत्री रामचंद्र के परिजन मंगलवार को खेत पर गए थे। उसी दौरान युवती ने पारिवारिक कलह के चलते कमरे में फांसी लगा ली। परिजन जब खेत से घर वापस लौटे देखा तो आरुषि को फांसी के फंदे पर लटका देखकर चीख पुकार मच गई। परिजन उसे जीवित होने की आस में ट्रामा सेंटर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया

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