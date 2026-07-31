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Firozabad News: हाईवे पर सड़क हादसों में अधिवक्ता और छात्र की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अलग-अलग सड़क हादसों में अधिवक्ता अभिषेक राज और एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अभिषेक राज बाइक से लौटते समय डिवाइडर से टकरा गए थे और गंभीर चोटें आई थीं।

Firozabad News: हाईवे पर सड़क हादसों में अधिवक्ता और छात्र की मौत

Firozabad News: टूंडला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में अधिवक्ता और एक छात्र की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लेकर आई। जहां परिजन भी रोते बिलखते हुए पहुंच गए। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला आगरा के थाना एत्मादपुर निवासी 36 वर्षीय अभिषेक राज उर्फ अजय पुत्र प्रेम सिंह एत्मादपुर तहसील में अधिवक्ता थे। शुक्रवार को वह किसी कार्य से टूंडला आए थे। दोपहर दो बजे वह बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान मोहम्मदाबाद बाईपास पर उनकी बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

सिर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी लेकर आई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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