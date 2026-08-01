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Firozabad News: मार्ग हादसों में बालक समेत दो की मौत से कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: फिरोजाबाद में हुए मार्ग हादसों में एक मासूम सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई। थाना फरिहा में बाइक ने 5 वर्षीय बालक को रौंद दिया, और रसूलपुर में हाईवे पर एक सब्जी विक्रेता की मौत हुई। बालक का परिवार दुख में डوبا हुआ है।

Firozabad News: मार्ग हादसों में बालक समेत दो की मौत से कोहराम

Firozabad News: फिरोजाबाद। जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए मार्ग हादसों में एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई। थाना फरिहा क्षेत्र में बाइक ने पांच वर्षीय बालक को रौंद दिया जबकि थाना रसूलपुर के अंतर्गत हाईवे पर डिवाइडर से बाइक के टकराने से एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। बालक अपने पिता की इकलौती संतान था। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिवार के हवाले कर दिया।

बालक की दुखद मौत

थाना नारखी के अंतर्गत मरसलगंज निवासी धर्मवीर का बालक कौशल (5) अपने पिता के साथ शुक्रवार की शाम पार्क के सामने खेल रहा था। इसी दौरान बाइक सवार ने बालक को रौंद दिया जिससे बालक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक बालक को उपचार देने का प्रयास किया जाता तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते थाना फरिहा पुलिस मौके पर पहुंची जिसने बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बालक अपने पिता की इकलौती संतान था। अब घर में केवल एक पुत्री रिंकी बची है। बालक की मौत से घर में कोहराम मच गया।

दूसरे हादसे की जानकारी

दूसरे मार्ग हादसे में थाना रसूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत हादसे में सब्जी विक्रेता की जान चली गई। थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जाटवपुरी निवासी 45 वर्षीय जीशान पुत्र पप्पू हाथ ठेले पर सब्जी बेचने का कार्य करता है। रोजाना की तरह वह शनिवार को सुबह छह बजे बाइक द्वारा सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने पहुंच रहा था। हाईवे पर बाइक जैसे ही बश्शन अस्पताल के सामने पहुंची कि अचानक फिसलकर डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर सिर लगने से सब्जी विक्रेता की मौके पर मौत हो गई। आसपास के लोग उसे तत्काल ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टमगृह में रखवा दिया। परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम न कराए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। बाद में किसी तरह पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार के हवाले कर दिया।

छोटे बालक की पूर्व में हुई थी मौत

दो महीने पहले ही छोटे बालक की हुई थी मौत। मरसलगंज निवासी धर्मवीर के छोटे बच्चे की मौत दो महीने पहले हो चुकी है। परिवार के लोग अभी उस हादसे से उभर नहीं पाए थे कि उन्हें दूसरा सदमा लग गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फिरोजाबाद में कितनी मौतें हुई हैं?
फिरोजाबाद में दो लोगों की मौत हुई है।
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