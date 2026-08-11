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Firozabad News: हादसे में मृत दंपति का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: टूंडला में रविवार शाम को सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। दंपति हाथरस से लौटते समय हादसे का शिकार हुए। उनकी बाइक को एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। दुर्घटना में उनका पुत्र और परिवार की महिला भी घायल हो गए। गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

Firozabad News: हादसे में मृत दंपति का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

Firozabad News: टूंडला में रविवार देर शाम हाथरस से बाइक द्वारा घर लौट रहे दंपति की एत्मादपुर थाना क्षेत्र में नगला हंसराज के समीप सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जबकि दूसरी बाइक पर सवार उनका पुत्र एवं परिवार की महिला भी हादसे की चपेट में आ गई। मौत के बाद सोमवार को शव जैसे ही गांव में पहुंचा तो चीख पुकार मच गई। गांव में चूल्हे नहीं जले। धीरपुरा निवासी विनोद शर्मा रविवार देर शाम अपनी पत्नी स्नेहलता शर्मा के साथ बाइक से हाथरस से घर लौट रहे थे। बताया गया है कि उनके पुत्र गौरव शर्मा तथा परिवार की महिला ममता दूसरी बाइक पर उनके साथ चल रहे थे।

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दुर्घटना का विवरण

नगला हंसराज के समीप पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने दोनों बाइको में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विनोद शर्मा और पत्नी स्नेहलता की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि गौरव, परिवार की महिला भी घायल हो गई थी।

गांव में शोक की लहर

एक साथ उठी पति-पत्नी की अर्थी। विनोद खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। पति-पत्नी की एक साथ मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के तमाम घरों में सोमवार को चूल्हे तक नहीं जले थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस सड़क हादसे में कौन-कौन लोग प्रभावित हुए?
इस सड़क हादसे में दंपति विनोद और स्नेहलता शर्मा की मौत हुई, जबकि उनके पुत्र गौरव शर्मा और परिवार की महिला ममता भी घायल हो गए।
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