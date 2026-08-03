Firozabad News: लघुशंका को गया युवक छत से गिरा, मौत
Firozabad News: खैरगढ़ के हाथवंत गांव में छत पर सो रहे युवक योगेश कुमार की लघु शंका के दौरान गिर जाने से मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। योगेश कुमार आगरा का निवासी था और बेल्डिंग का कार्य करता था। परिवार में कोहराम मच गया है।
Firozabad News: खैरगढ़ क्षेत्र के ग्राम हाथवंत में छत पर सो रहे युवक की लघु शंका को जाते समय छत से गिरकर मौत हो गई। जिंदा होने की आस में परिजन अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। मौत से परिवार में कोहराम मच गया। योगेश कुमार पुत्र महावीर सिंह निवासी चौवान आगरा हाल निवासी ग्राम हाथवंत अपने मकान में बेल्डिंग का कार्य करता था। रविवार रात अपनी छत पर सो रहा था। रात्रि में लघु शंका जाने के लिए उठा था। अचानक पैर फिसल गया जिससे सीढीओ के सहारे नीचे गिर गया। अचानक गिरने की आवाज होने पर देखा तो योगेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था।
जिसे उपचार के लिए परिजन फिरोजाबाद उपचार कराने के लिए ले गए जहां उपचार शुरू होने के बाद ही मौत हो गई।
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