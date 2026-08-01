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Firozabad News: नहर में कूदी किशोरी का शव 48 घंटे बाद इकदिल से बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: गुरुवार को छीछामई गांव के पास नहर में कूदी किशोरी का शव 48 घंटे बाद इटावा के इकदिल से मिला। निधि (17) अपने मौसा के घर पढ़ाई कर रही थी और एक युवक से बात करने पर नाराज होकर घर से चली गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

Firozabad News: नहर में कूदी किशोरी का शव 48 घंटे बाद इकदिल से बरामद

Firozabad News: शिकोहाबाद। गुरुवार को छीछामई गांव के पास नहर में कूदी एक किशोरी छात्रा का शव 48 घंटे बाद इटावा के इकदिल के पास नहर से बरामद हो गया। नहर में तेज बहाव होने के कारण तेजी से आगे बह गया। इटावा पुलिस की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निधि (17) पुत्री सुखवीर निवासी रहना फिरोजाबाद अपने मौसा रामभरत के यहां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। किशोरी एक युवक से बातचीत करती थी। जब परिजनों ने मना किया तो इसी बात को लेकर परिवार में किशोरी को डांट फटकार दिया। जिससे नाराज होकर किशोरी गुरुवार को घर से चली गई।

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परिजनों ने तलाश किया उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लगा। उसके बाद परिजनों ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामले में मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन खोजने के दौरान किशोरी की चप्पल छीछामई नहर किनारे मिली।चप्पल मिलने के बाद नहर में छात्रा की खोजबीन की। उसके बाद पीएसी के गोताखोर की टीम ने उसकी शुक्रवार से खोज की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार की सुबह इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र से किशोरी का शव पुलिस को बरामद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। किशोरी की मौत से परिवार को कोहराम मच गया। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि किशोरी का शव नहर से इटावा क्षेत्र से बरामद हो गया है।

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