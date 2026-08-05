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Firozabad News: कोटला पीएचसी पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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Firozabad News: नारखी थाना क्षेत्र के कोटला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महिला की डिलीवरी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है।

Firozabad News: कोटला पीएचसी पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत

Firozabad News: नारखी थाना क्षेत्र स्थित कोटला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के दौरान प्रसूता की हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने आनन-फानन में महिला को मेडिकल कॉलेज के सौ शैय्या के लिए रेफर कर दिया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने पीएचसी कोटला की नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव नगला वंशी निवासी 30 वर्षीय मनीष कुमारी पत्नी पुष्पेंद्र कुमार को मंगलवार को प्रसव पीड़ा होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला पर भर्ती कराई गई थी। देर रात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। डिलीवरी होने के कुछ समय बाद ही महिला की तबीयत बिगड़ने लगी।

यह देखकर परिजन घबरा गए। चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज के सौ शैय्या अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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