Firozabad News: सोते समय जहरीले कीड़े के काटने से युवती की मौत
Firozabad News: जसराना थाना क्षेत्र में, 20 वर्षीय रश्मि को जहरीले कीड़े के काटने से गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। रश्मि छह बहनों में तीसरे स्थान पर थी।
Firozabad News: जसराना थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह जहरीले कीड़े के काटने से युवती की तबीयत बिगड़ गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव ले गए। गांव कलारी निवासी 20 वर्षीय रश्मि पुत्री विष्णु दयाल सोमवार सुबह चार बजे अपने कमरे में चारपाई पर सो रही थी। उसी दौरान अचानक जहरीले कीड़े से उसकी गर्दन पर काट लिया। कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने परिजनों को जानकारी दी। परिजन उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।चिकित्सकों
ने स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव अपने घर ले गए। मृतका छह बहनों में तीसरे नबंर की थी। मृतका के पिता ने बताया कि सोते समय कीड़े का काटने से मौत हुई है। थाना प्रभारी भगवंत सिंह गुर्जर का कहना है कि जहरीले कीड़े के काटने से युवती की मौत होने की सूचना मिली है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।