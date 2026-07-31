Firozabad News: उपचार के दौरान महिला की मौत
Firozabad News: रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय महिला बीना की टीबी बीमारी के कारण उपचार के दौरान मौत हो गई। उसका तीन साल से उपचार चल रहा था। बीना की शादी चार साल पहले हुई थी और उसका एक बच्चा भी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
Firozabad News: रामगढ़ थाना क्षेत्र में बीमारी से पीड़ित महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मोहल्ला सैलई निवासी 25 वर्षीय बीना पत्नी सनी की शादी चार साल पूर्व हुई थी। वह टीबी की बीमारी से पीड़ित थी। उसका तीन साल से उपचार चल रहा था। इससे वह काफी परेशान हो चुकी थी। शुक्रवार सुबह घर पर उसकी मौत हो गई। वह अपने पीछे एक बच्चे को रोता-बिलखता छोड़ गई है। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। थाना प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि महिला टीवी की बीमारी से पीड़ित थी।
शव का पोस्टमार्टम कराया गया है
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