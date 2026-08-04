Firozabad News: सड़क हादसे में घायल छात्र की उपचार के दौरान मौत
Firozabad News: 17 जुलाई को मोती गढ़ी रोड पर छात्र आकाश एक बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था और बाद में आगरा के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आकाश कक्षा छह का छात्र था और उसके पिता 11 साल पहले निधन हो गए थे।
Firozabad News: थाना पचोखरा क्षेत्र के नगला धनसिंह मोती गढ़ी रोड पर 17 जुलाई को छात्र आकाश बाइक द्वारा मोती गढ़ी किसी काम से अपने एक अन्य साथी के साथ जा रहा था। मोती गढ़ी की तरफ से आ रही बाइक द्वारा टक्कर मारने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे ट्रामा सेंटर लेकर आए थे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा रेफर कर दिया था। उसका उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा था। जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। वह एक निजी विद्यालय में कक्षा छह का छात्र था। मृतक दो भाई और दो बहनों में तीसरे नंबर का था।
11 वर्ष पहले उसके पिता चंद्रभान उर्फ भोलेनाथ का निधन हो गया था। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में घायल छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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